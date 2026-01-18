سفير المملكة لدى جمهورية غينيا يشارك في حفل تنصيب رئيس الجمهورية

السياسةسفير المملكة لدى جمهورية غينيا يشارك في حفل تنصيب رئيس الجمهورية صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1447 هـ 18 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق واس (كوناكري) شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، في حفل تنصيب فخامة الرئيس الغيني المنتخب السيد مامادي دومبويا، الذي أُقيم في ملعب الجنرال لانسانا كونتي. وأدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية إيذانًا ببدء مهامه الرئاسية، بحضور عدد من رؤساء الدول، وممثلي الوفود الدولية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية غينيا.