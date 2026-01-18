تراجع المؤشرات مقارنة بالسنوات السابقة.. السعودية تخفض الفقد الغذائي إلى 12%

البلاد (الرياض)

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، أن مؤشر الهدر الغذائي انخفض إلى 15.8% خلال عام 2025 مقابل 18.9%عام 2019، فيما تراجع مؤشر الفقد الغذائي إلى 12.1% مقارنة بـ14.2% خلال الفترة نفسها، ما يعكس تحسناً في كفاءة التعامل مع الغذاء عبر مراحل: الحصاد، والتخزين، والتوزيع، والاستهلاك. وأوضحت الهيئة أن متوسط حصة الفرد من الفقد والهدر الغذائي سنوياً يبلغ نحو 155 كيلوجراماً؛ منها 67.2 كيلوجرام تمثل الفقد، و87.8 كيلوجرام تمثل الهدر، ما يُبرز الأثر الإيجابي المتوقع مع استمرار السياسات التصحيحية، ورفع كفاءة إدارة الموارد الغذائية.

ويسهم تقليص الفقد والهدر في استخدام الغذاء بكفاءة أعلى من المزرعة إلى المائدة، ويرفع مستوى الوعي المجتمعي بالاستهلاك المسؤول، كما ينعكس على استقرار الأسواق، وتوفر الإمدادات الغذائية بشكل أفضل، بما يمثل قيمة مضافة حقيقية للأمن الغذائي، وخطوة عملية نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتُظهر هذه البيانات تقدماً ملموساً في ملف الحد من الفقد والهدر الغذائي، في إطار جهود وطنية؛ تستهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي وتحقيق الاستدامة، وذلك بتراجع المؤشرات مقارنة بالسنوات السابقة، ما يشير إلى تحسن فعلي في إدارة الغذاء من الإنتاج حتى الاستهلاك.