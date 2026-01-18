ترأس وفد المملكة في منتدى «دافوس».. وزير الخارجية: السعودية تدعم السلام والاستقرار والتنمية المستدامة

البلاد (الرياض)

في إطار مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس السويسرية، أكدت السعودية التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي؛ لمواجهة التحديات العالمية، ودعم السلام والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على أن مشاركة المملكة تعكس حرصها على ترسيخ قيم الحوار، وبناء شراكات اقتصادية فاعلة، مع التركيز على دعم الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتطوير نماذج أعمال جديدة تواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة. وأكد أن المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث التعاون في مجالات حيوية؛ تشمل التقنية والطاقة والتجارة والتحول الرقمي ودعم الدول النامية، بما يسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر عدلًا واستدامة.

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن مشاركة المملكة تأتي في سياق دورها المتنامي في صياغة توجهات الاقتصاد العالمي، مستندة إلى متانة اقتصادها ومكانتها الدولية. وأشار إلى أن المنتدى سيناقش تحديات محورية؛ أبرزها بناء الثقة، وتحفيز النمو المستدام، وتطوير رأس المال البشري، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ودمج الاستدامة البيئية في نماذج النمو، إضافة إلى قضايا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن تجربة المملكة التحولية تمثل نموذجًا عالميًا للنمو، مدعومة بتوسع كبير في الأنشطة غير النفطية، ما يعكس متانة القاعدة الإنتاجية. ولفت إلى أهمية تبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التكامل الاقتصادي العالمي.

فيما أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المنتدى يشكل فرصة لفتح آفاق استثمارية جديدة، خاصة في قطاع السياحة، الذي أصبح منظومة تنموية متكاملة تسهم في خلق الوظائف وتمكين المجتمعات المحلية. وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، أن المملكة تواصل ترسيخ موقعها؛ كمركز عالمي للابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، عبر شراكات دولية واستثمارات نوعية، بما يدعم بناء مستقبل اقتصادي شامل ومستدام.