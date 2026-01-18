الهيئة الملكية لمحافظة العُلا توقّع مذكرة تعاون مع شركة سرج للاستثمار الرياضي

البلاد (العُلا)
وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا مذكرة تعاون مع شركة سرج للاستثمار الرياضي؛ بهدف استكشاف وتطوير وتنمية البرامج والمحتوى الرياضي في محافظة العُلا، واستكشاف فرص الاستثمار الرياضي المشترك، واستضافة الفعاليات الرياضية النوعية، بما يعزز مكانة العُلا وجهة عالمية للرياضة والفعاليات الكبرى.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون المستقبلي في مجالات الاستثمار الرياضي، وتفعيل المبادرات والبرامج المرتبطة باستضافة البطولات والفعاليات، واستكشاف الفرص المتاحة ضمن محفظة استثمارات شركة سرج، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للهيئة، ويدعم تنويع المشهد الرياضي في المحافظة.
وتشمل مجالات التعاون استكشاف فرص استضافة وتفعيل سلسلة PFL MENA في العُلا، وتطوير رياضات التنس والبولو، إضافةً إلى رياضات الدراجات وألعاب القوى وقفز الحواجز، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار في المحتوى الرياضي المصاحب، وبرامج الاستشفاء والمعسكرات التدريبية، واستقطاب البطولات الدولية، بما يسهم في تعزيز حضور العُلا على الأجندات الرياضية العالمية.
وتتضمن المذكرة التعاون في تقييم وتطوير رياضة البولو في محافظة العُلا، ودراسة إمكانية الحصول على حقوق الاستضافة لسنوات متعددة ابتداءً من عام 2027، بما ينسجم مع رؤية العُلا المتماشية مع رؤية المملكة؛ لتطوير رياضات الفروسية ومختلف الرياضات التراثية.
وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وشركة سرج للاستثمار الرياضي أهمية التكامل لتطوير فرص الترويج والتفعيل على مدار العام، والاستفادة من حقوق الملكية الفكرية والمحتوى الذي تمتلكه شركة سرج، بما يسهم في بناء منظومة رياضية متكاملة ومتعددة الألعاب في محافظة العُلا، ويدعم مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.
وأكَّدت الهيئة الملكية على توسيع شراكاتها الإستراتيجية، وتعزيز دور القطاع الرياضي بوصفه أحد محركات التنمية المستدامة، بما يعكس مكانة العُلا وجهة رائدة للفعاليات الرياضية والثقافية محليًا وعالميًا.