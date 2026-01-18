الرياضة

الهلال ينجو من فخ نيوم ويعزز صدارته لـ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1447 هـ      18 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

عزز فريق الهلال صدارته لدوري روشن، بعدما نجح في تحقيق فوز مثير على مضيفه فريق نيوم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من البطولة.

افتتح محمد البريك شريط أهداف المباراة لصالح نادي نيوم في الدقيقة 42. وتعادل حسان تمبكتي للهلال في الدقيقة 49 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر مهاجمو الهلال العديد من الفرص المحققة في الشوط الثاني من المباراة، وسط تقدم دفاعات نيوم، إلا أن نونيز وليوناردو رفضا الهجمات التي سنحت للأزرق أمام حارس نيوم.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 64 نجح البرتغالي روبن نيفيز في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف ثان لصالح الهلال في الدقيقة 66، ليقلب الطاولة على نيوم.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 41 في صدارة الترتيب، بفارق 7 نقاط عن أقرب المنافسين، بينما تجمد رصيد نيوم عند النقطة 20 في المركز العاشر.

m.samy

كتب بواسطة

