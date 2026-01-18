التعاون يتغلب على الرياض بثلاثية في روشن

البلاد (جدة)

واصل فريق التعاون عروضه القوية، وتغلب على نظيره الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة عشرة في «دوري روشن».

شهد اللقاء تألق روجير مارتينيز وتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لفريقه التعاون في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء ، وفي الدقيقة 66 من الشوط الثاني، وقلص كارفالهو الفارق لصالح الرياض في الدقيقة 63.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة 34 في المركز الثالث، بينما جاء الرياض في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.