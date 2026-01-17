 ليالي موسم الرياض تتوهج بأصوات” راشد الفارس وفهد الكبيسي وزينة عماد” في حفل روتانا

محمد الجليحي (الرياض)

كان جمهور العاصمة الرياض على موعد مع إبداع وتوهج ثلاثة نجوم خليجيين أكدوا حضورهم وجدارتهم في تقديم ليلة طربية سعودية قطرية بامتياز، ضمن الحفلات التي تتولى تنظيمها والإشراف عليها “مجموعة روتانا للموسيقى”، وتقام في موسم الرياض السادس برعاية الهيئة العامة للترفيه.

الحفل حمل توقيع اصوات المطربين الثلاثة حسب ترتيب فقراتهم الغنائية، وهم: مع زينة عماد، ثم فهد الكبيسي وختاما مع راشد الفارس، وذلك في مسرح “محمد عبده أرينا- بنك الإمارات دبي الوطني” في بوليفارد سيتي، محققين العلامة الكاملة حسب آراء الجمهور الذي تفاعل غناء وتصفيقا وحماسا مع نجومهم الثلاثة، الذين اكدوا بعد نجاح الحفل أحقيتهم في أن يكونوا مع الكبار المتنافسين دوما على الصدارة، وعزوا الفضل في ذلك للدعم الذي يلقونه من الهيئة العامة للترفيه، وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ ، وكذلك من بيتهم الفني روتانا المتعاقدين معها، متوجهين بالشكر إلى سالم الهندي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، الذي كان في استقبالهم عند وصولهم الحفل وحرص على متابعة كل صغيرة وكبيرة في ليلة اتفق الجميع على روعة التنظيم والديكور وهندسة الصوت والإضاءة والمسرح فيها.

الفنانة زينة عماد استهلت الحفل بتقديم اغنيتها “وش جرالك” وأطربت الحضور بصوتها الملائكي المغلف بالخجل والأنوثة والطرب شاكرة على المسرح الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس التي أجادت في عزف اغاني البومها الجديد “أنا زينه” بعد اكتمال طرح جميع أعماله الذي أنتجته روتانا لتكون المرة الاولى التي تغني فيها زينه الكثير من اغاني البومها الاول على المسرح بحفل جماهيري.

كما شكرت أ.سالم مدينة له بالامتنان في اول خطواتها الفنية. وتوالت اغانيها في السهرة: (سبب تافه، كل مادقيت في ارض، مجرد هم، هنسيح، العيون الشقيه ، منت قد الحب ، الوو، إلا ياطير يالاخضر ، ياليتني مادخلت السوق).

بعدها توجهت زينة للقاء اهل الاعلام والسوشيال ميديا وتزامن ذلك ايضا مع استقبال أ.سالم للنجم فهد الكبيسي وتوجههما لملاقاة الإعلاميين، فجاء اللقاء ثلاثيا تخلله التقاط الصور التذكارية امام الMediaWall والاجابة على الاسئلة والمقترحات المطلوبة، وكان أبرزها مطالبة الاعلاميين أ.سالم بان تجمع روتانا إنتاجيا كلا من زينه وفهد في اغنية دويتو خاصة بهما، لان الجمهور يحب ان يراهما ويستمع لهما سويا.

وبارك الجميع لزينة على روعة البومها والاستفسار منها لماذا لم يتم طرح اغانيه جميعها في توقيت واحد، وتم الامر على ثلاث مراحل؟ فأجابت انها ارادت بذلك مع روتانا اعطاء الجمهور فرصة الاستماع للأغاني على ثلاث مراحل، وكل مرحلة تضمنت اربع اغان.

اما فهد الكبيسي فوعد الجمهور بعمل قريب مع روتانا، واكد انه لن ينسى فضل الجمهور السعودي عليه. توجه بعدها الكبيسي إلى المسرح وغرد بمرافقة الفرقة الموسيقية التي قادها المايسترو تامر فيظي، اغانيه:(حبل السوالف، وط صوتك، إلا الموت، قل ليش، سبحان، ليتك معي، الرياض، العنب، تجي نعشق، باح العزا ، بشويش)، وغيرها.

وبينما كان فهد الكبيسي يسعد الجمهور على المسرح، كان فارس الاغنية السعودية قد وصل المسرح وتوجه مع أ.سالم للقاء الإعلاميين معلنا :”اشعر اليوم بإحساس فخر في ان اكون متواجدا هنا واكون جزءا من النجاح الكبير الذي تم تحضيره وتقديمه في الحفل”.

وعبر راشد عن سعادته بأرقام الاستماع التي حققتها اغنيته “يا قريب” التي اصدرتها روتانا ، مشيدا بالكلمات التي كتبها شاعرها الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد ، وتعاونه فيها الفنان خالد عبد الرحمن الذي صاغ لحنها في تعاون يعود ليجمعهما بعد مضي 29 على تعاونهما السابق.واكد راشد انه لا مجال للكسل وان الانقطاع عن جمهوره في الفترة المقبلة.

وقد استهلّ راشد الفارس فقرته الختامية للحفل باغنية “مقبوله منك” ، تلتها روائعه .. ومنها: (نعم ألفين، الهوى غلاب، يلا فوق) وغيرها الكثير.