السياسة

رابطة العالم الإسلامي ترحّب ببدء المرحلة الثانية من خطة السّلام الشّاملة وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

صحيفة البلاد      29 / رجب / 1447 هـ      17 يناير 2026

البلاد (مكة المكرمة)

رحَّبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان بدء المرحلة الثانية من خطة السّلام الشاملة، وإعلان “مجلس السّلام”، وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزَّة، مثمِّنة في هذا السياق جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب على قطاع غزّة، والتزامه بانسحاب جيش حكومة الاحتلال، ومنع ضمِّ أيّ جزء من الضفة الغربية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على الضرورة المُلحّة للالتزام الكامل باستحقاقات هذه المرحلة، والتصدي بجديةٍ وحزم لأيّ انتهاكات تجاهها، ولا سيما ضمان الوصول الكافي للمساعدات الإنسانية التي تشتدّ الحاجة إليها في القطاع المنكوب، ودعم عودة السّلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، تمهيدًا لإنهاء دوّامة العنف والحروب، وإرساء السَّلام الدائم الشَّامل والعادل، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، و”إعلان نيويورك لحلِّ الدولتين”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

