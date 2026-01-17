التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيحاء وضمك

البلاد (جدة)
حسم التعادل الإيجابي 1/1 مواجهة فريق الفيحاء، مع نظيره فريق ضمك، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة «دوري روشن».
افتتح فاشيون ساكالا شريط أهداف المباراة لصالح الفيحاء في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، فيما عادل عبدالله القحطاني النتيجة في الدقيقة 41 لصالح نادي ضمك.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الفيحاء إلى النقطة 14 في المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري السعودي، بينما جاء نادي ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.
فاشون ساكالا يفتتح التسجيل من ركلة جزاء.#الفيحاء 1 × 0 #ضمك
عبدالله القحطاني يسجل الهدف الأول لضمك ويعدل النتيجة.#الفيحاء 1 × 1 #ضمك
