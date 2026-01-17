الأهلي يعبر الخلود بصعوبة في روشن

البلاد (جدة)
نجح فريق الأهلي في تحقيق فوز صعب على مضيفه الخلود، بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من «دوري روشن للمحترفين».
شهد الشوط الأول العديد من الهجمات من الفريقين؛ حيث حاول الأهلي هز الشباك مبكرًا وخطف التقدم، إلا أن الخلود رفض الاستسلام وصمد أمام الهجوم الأهلاوي.
سجل أتانجانا هدفًا في الشوط الأول للنادي الأهلي، إلا أن الحكم ألغاه بسبب وجود خطأ، قبل أن يسدد الكرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وكانت الإثارة حاضرة بقوة في الشوط الثاني؛ حيث سجل الخلود هدفًا رائعًا عن طريق سلطان الشهري، إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.
وفي الدقيقة 74، سجل إيفان توني الهدف الوحيد في المباراة للنادي الأهلي؛ حيث أرسل رياض محرز عرضية من الناحية المينى حولها إينزو ميلوت برأسه إلى توني الذي حلها بلمسة إلى شباك الخلود، ليقتنص الفريق 3 نقاط غالية في مشواره بالدوري.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 34 في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
إيفان توني يسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 73.#الخلود 0 × 1 #الأهليpic.twitter.com/BOw8ZQUXX5 #صحيفة_البلاد | #نادي_الخلود | #النادي_الأهلي | #الخلود_الأهلي@SPL| @ALAHLI_FC | @AlKholoodClub
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 17, 2026