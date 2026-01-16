مهاجم الهلال يرفض الرحيل للدوري التركي

الرياضةمهاجم الهلال يرفض الرحيل للدوري التركي صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1447 هـ 16 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) رفض الأوروغواني داروين نونيز عرضًا للرحيل عن صفوف الهلال خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية. وكان نادي فنربخشة التركي قد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع نونيز مهاجم الهلال في يناير الجاري. ووفقًا للصحفي الموثوق حمزة أوغلو فإنه تم تعليق صفقة انتقال نونيز من الهلال إلى فنربخشة. وأوضح: أن “نونيز تحفظ على فكرة القدوم إلى الدوري التركي في الشتوية الجارية”. وكان الهلال قد ضم الدولي الأوروغواني من صفوف ليفربول في الانتقالات الصيفية الماضية.