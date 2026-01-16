الكشف عن تفاصيل النسخة الخامسة من بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026

البلاد (العُلا)
انطلق اليوم المؤتمر الصحفي المصاحب لبطولة العُلا لبولو الصحراء 2026، التي تنظّمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق منافسات نسختها الخامسة، بحضور عدد من ممثلي الجهات الإعلامية من داخل المملكة وخارجها، في تأكيد لمكانة العُلا بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضة الفروسية رفيعة المستوى.
وتُقام البطولة خلال الفترة من 16 إلى 17 يناير 2026م، بمشاركة نخبة من أبرز محترفي رياضة البولو على مستوى العالم، إلى جانب عدد من اللاعبين من أصحاب السمو الملكي ورعاة الفرق.
وتمتد البطولة على مدى ثلاثة أيام، لتجمع بين المنافسات الرياضية رفيعة المستوى وتجارب الضيافة الراقية والبرامج الترفيهية المصاحبة، حيث تتنافس ستة فرق في تسع مباريات، في حدث يعكس تكامل البعد الرياضي مع التجربة الثقافية والسياحية التي تتميّز بها العُلا.
وأكد رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا زياد السحيباني, خلال المؤتمر, أن بطولة العُلا لبولو الصحراء تُعد إحدى المحطات الرياضية البارزة التي تعكس الحضور المتنامي للعُلا على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية، مشيرًا إلى أن النسخة الخامسة تأتي امتدادًا لنجاحات النسخ السابقة، وتجسّد حرص الهيئة على استقطاب الفعاليات النوعية التي تجمع بين الرياضة الرفيعة والتجارب الثقافية والسياحية المتكاملة.
وأضاف أن تنظيم البطولة يأتي ضمن إستراتيجية الهيئة الهادفة إلى ترسيخ مكانة العُلا بوصفها وجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى، وتعزيز حضور رياضات الفروسية والبولو بوصفهما من الرياضات ذات البعد التاريخي والثقافي، إلى جانب دورها في تنشيط الحركة السياحية واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن النسخة الخامسة ستقدّم تجربة متكاملة للزوّار، تجمع بين المنافسات الرياضية عالية المستوى والفعاليات المصاحبة التي تعكس خصوصية العُلا الثقافية والطبيعية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزّز من مساهمة القطاع الرياضي في دعم الاقتصاد المحلي.
ويُنتظر أن تشهد بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا، في ظل الزخم المتنامي الذي تحظى به البطولة، وما تمثّله من نموذج متقدّم لدمج الرياضة الراقية مع التجربة السياحية والثقافية واحدة من أبرز الوجهات العالمية.