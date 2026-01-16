الرئيسية
في روشن.. الخليج يقسو على الأخدود برباعية
في روشن.. الخليج يقسو على الأخدود برباعية

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1447 هـ      16 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق الخليج فوزًا ثمينًا على ضيفه الأخدود، برباعية مقالا هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة  السادسة عشرة بدوري روشن.

سجل جوشوا كينج الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 37، مستغلاً كرة عائدة من حارس الأخدود، ليكملها بتسديدة نحو الشباك. وتمكن اللاعب يورغن ماسوراس من تسجيل الهدف الثاني لفريق الخليج في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 77، أحرز اللاعب كونستانتينوس فورتونيس الهدف الثالث لفريق الخليج، وعاد يورغن ماسوراس ليسجل هدفه الثاني في المباراة والرابع لفريق الخليج في الدقيقة 80.

وقبل صافرة النهاية، سجل اللاعب عبدالعزيز هتيلة هدف فريق الأخدود الوحيد في الدقيقة 90+2.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 24 نقطة بالمركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصد الأخدود عند 8 نقاط بالمركز السابع عشر.

