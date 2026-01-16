في روشن.. الخليج يقسو على الأخدود برباعية

البلاد (جدة)
حقق فريق الخليج فوزًا ثمينًا على ضيفه الأخدود، برباعية مقالا هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بدوري روشن.
سجل جوشوا كينج الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 37، مستغلاً كرة عائدة من حارس الأخدود، ليكملها بتسديدة نحو الشباك. وتمكن اللاعب يورغن ماسوراس من تسجيل الهدف الثاني لفريق الخليج في الدقيقة 50.
وفي الدقيقة 77، أحرز اللاعب كونستانتينوس فورتونيس الهدف الثالث لفريق الخليج، وعاد يورغن ماسوراس ليسجل هدفه الثاني في المباراة والرابع لفريق الخليج في الدقيقة 80.
وقبل صافرة النهاية، سجل اللاعب عبدالعزيز هتيلة هدف فريق الأخدود الوحيد في الدقيقة 90+2.
بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 24 نقطة بالمركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصد الأخدود عند 8 نقاط بالمركز السابع عشر.
هدف الخليج الأول عن طريق جوشوا كينق في شباك الأخدود 🎯🔥#الخليج_الأخدود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/DReCEtp0XH
هدف الخليج الثاني عن طريق يورقوس ماسوراس بتسديدة صاروخية في شباك الأخدود 🚀🔥#الخليج_الأخدود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/FJXFdwK5xl
هدف الخليج الثالث عن طريق فورتونيس بعد مرور مميز 🟡🔥#الخليج_الأخدود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ejDD6UaCpb
هدف! ⚽️
يورقوس ماسوراس يسجّل الثنائية والهدف الرابع للخليج في شباك الأخدود 🎯🔥#الخليج_الأخدود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/PWy3XuaFYJ
هدف! ⚽️
عبدالعزيز آل هتيلة يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول في شباك الخليج 🎯🔥#الخليج_الأخدود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/XhXP5fa9a5
