فريقا العُلا وديفندر يتأهلان إلى نهائي بطولة العُلا لبولو الصحراء

البلاد (العُلا)
تأهّل فريقا العُلا وديفندر إلى المباراة النهائية من بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026، عقب يوم حافل بالمنافسات القوية والمستويات العالمية، أُقيم في قرية الفرسان للفروسية، وسط أجواء رياضية مميزة جمعت بين التنافس الرفيع وجمال الطبيعة الفريدة في العُلا.
وقدّمت البطولة في يومها الافتتاحي مستويات عالية من رياضة البولو، في حدث يُعد الأول من نوعه عالميًا لبولو الصحراء، بمشاركة نخبة من أبرز محترفي اللعبة دوليًا، إلى جانب عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والشخصيات الرفيعة، مجسّدةً التقاء المنافسة النخبوية مع إرث المملكة العريق في الفروسية، ضمن أحد أكثر المواقع الرياضية تميزًا على مستوى العالم.
وخُصّص اليوم الأول لإقامة منافسات مرحلة الدوري بنظام الكل ضد الكل، بمشاركة ستة فرق جرى تقسيمها إلى مجموعتين: المجموعة (أ) والمجموعة (ب).
وشهدت المجموعة (أ) مواجهات تنافسية قوية جمعت فرق العُلا، ودادان، وبي أف أس. وافتتح فريق العُلا منافسات اليوم بمواجهة فريق دادان في المباراة الافتتاحية، وتمكّن من تحقيق الفوز بنتيجة (5-3). وعاد فريق العُلا ليواجه فريق بي أف أس، ونجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (4-2)، فيما اختُتمت منافسات المجموعة (أ) بمواجهة فريق دادان مع فريق بي أف أس، التي انتهت بالتعادل (3-3)، قبل أن يحسم فريق بي أف أس اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة (2-0).
وانطلقت منافسات المجموعة (ب) في الفترة الثانية من اليوم، بمشاركة فرق ديفندر، وبدجت، وفيزا, واستهل فريق ديفندر مشواره بمواجهة فريق بدجت، حيث انتهى اللقاء بالتعادل (3-3)، قبل أن يحسمه فريق ديفندر بركلات الترجيح, وتلا ذلك لقاء ديفندر مع فريق فيزا، الذي انتهى بفوز ديفندر بنتيجة (3-0)، فيما اختُتمت مواجهات المجموعة (ب) بلقاء فريق بدجت مع فريق فيزا، والذي انتهى بفوز بدجت بنتيجة (3-0).
وعقب استكمال منافسات مرحلة الدوري، تصدّر فريق العُلا ترتيب المجموعة (أ)، فيما حلّ فريق ديفندر في صدارة المجموعة (ب)، ليضمنا تأهلهما إلى المباراة النهائية المقررة يوم السبت.
ومن المقرر أن يلتقي فريقا بي أف أس وبدجت في نهائي الكأس الفرعية، فيما يتنافس فريقا دادان وفيزا في مباراة تحديد المركز الأخير، مع وصول البطولة إلى محطتها الختامية في اليوم الثاني.
وعلى هامش المنافسات الرياضية، استمتع الضيوف بأجواء استثنائية شملت ضيافة راقية، وعروضًا ترفيهية حيّة، وتجارب تفاعلية متنوعة في قرية الفعالية، إلى جانب أنشطة مخصصة للعائلات ومناطق مشاهدة مهيأة للجماهير.
وتتواصل بطولة العُلا لبولو الصحراء يوم السبت، حيث تنطلق مباراة تحديد المركز الأخير عند الساعة (12:35) ظهرًا، تليها مباراة نهائي الكأس الفرعية عند الساعة (2:20) بعد الظهر، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية عند الساعة (4:05) مساءً، يعقبها حفل توزيع الجوائز تكريمًا للفرق واللاعبين المشاركين.
وتأتي بطولة العُلا لبولو الصحراء بوصفها إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن تقويم لحظات العُلا 2025/2026، بما يعكس المكانة المتنامية لمحافظة العُلا بوصفها وجهة عالمية للرياضة النخبوية والثقافة والتجارب الراقية، ويجسّد في الوقت ذاته عمق التقاليد السعودية الأصيلة في رياضة الفروسية.
