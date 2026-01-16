“النجمة” يوقف انتصارات الفتح في روشن

توقفت سلسلة انتصارات فريق الفتح في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعادل الفريق الفتحاوي أمام مضيفه فريق النجمة بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 من البطولة.
بادر الفتح بالتسجيل عن طريق عبدالله العنزي في الدقيقة 12 من عمر اللقاء. ورد علي جاسم بهدف التعادل للنجمة في الدقيقة 75.
وكان الفتح قد تمكن من الفوز في الجولات الأربع الماضية قبل أن يوقف النجمة صحوته بالتعادل في لقاء الليلة.
التعادل رفع رصيد الفتح إلى 21 نقطة ليحتل المركز التاسع في ترتيب دوري روشن، كما رفع النجمة رصيده عند 3 نقاط في المرتبة الأخيرة.
