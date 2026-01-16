الأولى

الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1447 هـ      16 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

واس (الرياض)

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هذا اليوم الجمعة 27 رجب 1447هـ الموافق 16 يناير 2026م، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن استكمل الفحوصات الطبية والتي كانت مطمئنة ولله الحمد.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

