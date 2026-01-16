الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة تستهدف شبكات تمويل جماعة الحوثي

وكان من أبرز الشركات التي تضمنتها الحزمة الجديدة من العقوبات، شركة جنة الأنهار للتجارة العامة (Janat Al Anhar General Trading LLC)، التي تُعد واحدة من أكثر الحلقات المالية حساسية في شبكة الحوثيين الخارجية. والشركة مسجلة في الإمارات، لكنها تعمل عمليًا كغرفة مقاصة لحوالات السوق السوداء المرتبطة بالحوثيين؛ حيث تُصفّى عبرها الأموال التي يستخدمها التجار المرتبطون بالجماعة لشراء السلع المهربة، وقطع الغيار، والمعدات، وحتى شحنات مرتبطة بالتسليح القادمة من الصين ودول أخرى. وتربط شركة “جنة الأنهار” شبكة من التجار في صنعاء بقنوات مالية خارجية في الإمارات وخارجها، بما يسمح للحوثيين بإدارة تدفقات مالية موازية خارج النظام المصرفي الرسمي وبعيدًا عن الرقابة.

وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت في البيان:” يهدد الحوثيون الولايات المتحدة من خلال ارتكاب أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر”.

وأضافت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للإجراءات السابقة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية للضغط على الحوثيين بشأن “شبكاتهم الضخمة لتوليد الإيرادات والتهريب، والتي تمكن الجماعة من الحفاظ على قدرتها على تنفيذ أنشطة إقليمية مزعزعة للاستقرار”، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر.