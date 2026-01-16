الاتفاق يفاجئ الاتحاد بهدف الغنام في “الإنماء”

البلاد (جدة)
حقق فريق الاتفاق فوزًا مهمًا على حساب مضيفه الاتحاد بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر دوري روشن.
بدأ اللقاء بتحفظ دفاعي من قبل الفريقين وانحصر اللعب في منطقة وسط اللعب، وبدأ تدريجيًا يستحوذ الاتحاد على الكرة لوقت أطول مع اعتماد الاتفاق على الهجمات المرتدة.
وفي الدقيقة 10، نجح دومبيا في مراوغة أكثر من لاعب من الاتفاق وتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس الاتفاق تمكن من التصدى للكرة
مرت الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، دون وجود هجمات خطيرة من قبل الفريقين، كلها محاولات لم ترتقى إلى مستوى تهديد المرمى.
وفي الدقيقة 22، شن الاتفاق أخطر هجماته عن طريق خالد الغنام بعدما رواغ أكثر من لاعب للاتحاد من الجانب الأيسر لكن رايكوفيتش حارس الاتحاد تصدى للكرة ببراعة.
وفي الدقيقة 36، طالب لاعبو الاتحاد بركلة جزاء بعد اقتال من بنزيما على الكرة ثم تمرير إلى روجر الذي أرسل بدوره عرضية لكن مدافع الاتحاد أخرجها، وهناك اعترض لاعبو الاتحاد بأن كرة لمسة يد مدافع الاتفاق داخل منطقة الجزاء لكن الحكم رفض احتساب الكرة مع تأكيد تقنية الفيديو.
حاول الاتحاد في الـ 15 دقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول تكثيف هجماته من أجل تسجيل الهدف الأول لكنه اصطدم بتماسك دفاعي من قبل لاعبي الاتفاق، وفي المقابل شن لاعبو الاتفاق هجمات مرتدة سريعة في ظل تقدم لاعبي الاتحاد.
مع انطلق الشوط الثاني، تمكن الاتفاق من أخذ زمام المبارادة الهجومية، وسجل الهدف الأول في المباراة عن طريق خالد الغنام الذي سدد كرة رائعة لتسكن شباك رايكوفيتش في الدقيقة 54.
بعد تسجيل الاتفاق لهدفه، كثف الاتحاد من هجماته في محاولة لتسجيل التعادل، وفي المقابل حاول الاتحاد تهدئة وتيرة اللعب من أجل امتصاص حماس لاعبي الاتحاد.
أهدر لاعبو الاتحاد العديد من الفرص في ظل استبسال دفاعي من قبل لاعبي الاتفاق وتألق حارسه ماريك روداك.
وفي الدقيقة 75، أرسل موسى ديابي عرضية متقنة، وحاولها كريم بنزيما برأسية لكنها ذهبت بجوار القائم إلى خارج الملعب.
وفي الدقيقة 80، سقط حارس الاتفاق روداك على الأرض بعدما تدخل عليه بالخطأ أحد مدافعي فريقه في إحدي الهجمات الخطرة لكنه عاد واستكمل اللاعب بعد تلقى العلاج.
وفي الدقيقة 85، تلقى حارس الاتحاد رايكوفيتش بطاقة حمراء ، بعدما خرج من مرماه ولمس الكرة بيديه خارج منطقة الجزاء، وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو اتخذ قراراً بطرد حارس الاتحاد، ليشترك الحارس البديل العبسي بدل بيرجوين ويستكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الاتفاق إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز السادس.
