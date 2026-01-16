إسدال الستار على النسخة السادسة من جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

محمد الجليحي (الرياض)

شهدت صالة SEF Arena ببوليفارد رياض سيتي اليوم، إقامة النسخة السادسة من حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الحدث المُقدم من J Event والمُقام لتكريم الجهات والأفراد الداعمين والمؤثرين والمتميزين وأصحاب الإنجازات في القطاع بالمملكة العربية السعودية.

ووسط حضورٍ لافت ومتابعة إعلامية واسعة، تم تقديم 22 جائزة عبر فئات متنوعة تبرز مختلف جوانب القطاع، وتهدف إلى تحفيز المواهب وتعزيز الحضور المحلي والعالمي للمملكة في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتُعد منصة لإلهام كل من الهواة والمحترفين للسعي لتحقيق إنجازات أكبر.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: ” نحتفي اليوم بروح الإبداع والشغف الذي يميز مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية، لقد مضى عام آخر حافل بالإنجازات، شهدنا فيه كيف واصل أبناؤنا وبناتنا التحليق بمهاراتهم، ليضعوا بصمة المملكة على الخريطة العالمية. وفي نسخة هذا العام، نكرّم التميز في 22 فئة متنوعة تمثل قصص كفاح وإصرار وابتكار. ونلتزم في الاتحاد بمواصلة تمكين هذا المجتمع الحيوي، فطموحاتنا لا تعرف حدوداً ومستقبل قطاعنا أكثر إشراقاً بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة حفظها الله. وأتوجه بجزيل الشكر لفريق العمل المتفاني على جهودهم المتواصلة والتي تكللت بإنجاح فعالياتنا وبرامجنا على مدار العام.”

وأضافت روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية 2025 هي تجسيد قوي للنضج المتسارع داخل منظومتنا للألعاب. ومع احتفالنا بالنسخة السادسة، فإننا نسلط الضوء على المعايير الاحترافية والتميز التنافسي الذي بات يميز مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية المحلي. يمثل الحدث منصة لإلهام كل من الهواة والمحترفين في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية للسعي لتحقيق إنجازات أكبر، ما يعزز مكانة المملكة في مشهد القطاع عالميًا”. وأكدت البتيري على الدور الهام الذي يقدمه الرعاة والشركاء ودعمهم الثابت الذي يساهم بشكل كبير في تحقيق هذا النجاحات ومُمكّن للوصول نحو التميز.

ولم تقتصر جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية 2025 على تكريم محترفي ومدربي الرياضات الإلكترونية فحسب، بل امتدت لتشمل جهود المساهمين الرئيسيين في القطاع، الذين تُعد جهودهم جزءًا لا يتجزأ من بناء منظومة رياضات إلكترونية شاملة وديناميكية، ومنهم رعاة الحدث: J Event و NES و The Chefz و Nova و Golden Scent و Richy.