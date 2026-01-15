وسط حصار مستمر لكادوقلي والدلنج.. الجيش يتصدى لهجوم الدعم السريع على «الكويك»

البلاد (الخرطوم)

واصلت قوات الجيش السوداني أمس (الأربعاء)، صد الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع وحلفاؤها على منطقة الكويك في ولاية كردفان، فيما يواصل الطرف ذاته فرض حصار على مدينتي كادوقلي والدلنج.

وأسفرت الاشتباكات بين الطرفين عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين، حيث أعلن الثلاثاء الماضي عن مقتل أكثر من 28 شخصاً وإصابة نحو 60 آخرين جراء قصف قوات الدعم السريع لمدينة سنجة.

وأعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 10 أشخاص آخرين جراء صاروخ موجه أُطلق من طائرة مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على مواقع بمدينة سنجة، مؤكدة أن من بين الضحايا مدنيين، وأصيب تسعة آخرون بجروح متفاوتة، في حادثة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في مناطق النزاع.

وكانت قوات الدعم السريع قد استهدفت الاثنين مركزاً للجيش في سنجة عبر طائرات مسيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء. وتقع مدينة سنجة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب شرقي الخرطوم، وتشكل محوراً حيوياً يربط المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش في شرق ووسط السودان.

وتأتي هذه التطورات غداة إعلان الحكومة الموالية للجيش عودتها إلى الخرطوم بعد نحو ثلاث سنوات من انتقالها إلى مدينة بورت سودان، في محاولة لاستعادة السيطرة على مفاصل العاصمة والمناطق الحيوية.

ويستمر النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 في التسبب بخسائر بشرية فادحة، حيث أودت الحرب بحياة عشرات الآلاف ودفع أكثر من 11 مليون شخص إلى النزوح داخلياً وخارج السودان، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في المنطقة.