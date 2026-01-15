فرنسا تدرس إدراج التنظيم على قائمة الإرهاب الأوروبية.. السعودية ترحب بتصنيف واشنطن للإخوان

البلاد (الرياض، باريس)

رحبت المملكة العربية السعودية بالتصنيف الذي أصدرته الولايات المتحدة لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان كجماعات إرهابية، مؤكدة دعمها لكل ما يحقق أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة والعالم. يأتي هذا الإعلان في وقت تدرس فيه فرنسا مشروع قرار يقدمه حزب الجمهوريين لإدراج تنظيم الإخوان ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، في خطوة تعكس تصاعد الجهود الدولية لمكافحة نشاطات التنظيم، التي تُعتبر تهديداً للأمن الداخلي.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تُدين جميع أشكال التطرف والإرهاب، وتؤكد التزامها بدعم المبادرات والإجراءات التي تصب في حماية الأمن الإقليمي والدولي.

وفي فرنسا، ستناقش لجنة الشؤون الأوروبية بالجمعية الوطنية مشروع القرار المقدم من حزب الجمهوريين في 22 يناير، ويستند المشروع إلى تقرير وزارة الداخلية الفرنسية الصادر في مايو الماضي. وأوضح النائب إريك بوجيه، في المذكرة التفسيرية المرفقة بالقرار، أن التنظيم “لا يُعلن مسؤوليته عن الأعمال الإرهابية بشكل مباشر، لكنه يساهم في بناء فكرة العدو الداخلي في الفكر والمجتمع”.

ويختلف مشروع القرار عن مشروع القانون؛ إذ يسمح للمجالس التشريعية الفرنسية بالتعبير عن موقف محدد دون إلزام الحكومة بإصدار تشريعات جديدة. وتأتي هذه الخطوة الفرنسية في سياق تحركات دولية متزايدة لتصنيف فروع الإخوان في عدة دول، بعد أن سبق أن أعلنت الولايات المتحدة تصنيفها لفروع التنظيم في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، ما يعكس تصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية على التنظيم دولياً.