شعث رئيساً للجنة إدارة غزة ونسمان يتولى ملف الأمن

البلاد (غزة)

أعلن مصدر فلسطيني مطلع، أمس (الأربعاء)، اختيار نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق علي شعث رئيساً للجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة قطاع غزة، في خطوة تُعد جزءاً من ترتيبات دولية وإقليمية لإعادة تنظيم الإدارة المدنية والأمنية في القطاع.

وأشار المصدر وفقاً لـ”سكاي نيوز” إلى أن الموظف المتقاعد في جهاز المخابرات العامة محمد نسمان سيتولى إدارة ملف الأمن ضمن اللجنة، في حين تم الاتفاق على 8 أسماء من أصل 18 مرشحاً للجنة بعد تنسيق فلسطيني وأميركي وإسرائيلي، جميعهم من أبناء قطاع غزة. واستبعدت بعض الأسماء التي تم تداولها سابقاً، من بينها عزام وأمجد الشوا وجبر الداعور، بعد رفض إسرائيل مشاركتهم في اللجنة.

وستكون اللجنة مسؤولة عن متابعة ملفات التعليم والصحة والخدمات والإدارات المدنية، على أن تكون ميزانيتها مستقلة وتُموَّل من الدول المانحة بإشراف مباشر من اللجنة الدولية برئاسة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف. وأوضح المصدر أن توقيع بروتوكول عمل اللجنة وأسماء أعضائها سيتم خلال الأيام المقبلة من قبل شعث وملادينوف، مع إلزام جميع الأعضاء بالتوقيع على نموذج الالتزام بمكافحة الإرهاب.

وأكد المصدر أن عمل اللجنة سيبدأ فور إعلان حركة حماس رسمياً تخليها عن الحكم وتسليم مقاليد إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي عن مجلس السلام الدولي المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية ستصدر بياناً يوضح موقفها وآلية عمل اللجنة ومرجعيتها.

ويأتي تشكيل اللجنة في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، تم التوصل إليه بوساطة أميركية في أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع شرق ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” داخل القطاع. ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ، شهدت الفترة الماضية خروقات متعددة، أدت إلى مقتل أكثر من 447 فلسطينياً وفق وزارة الصحة في غزة، بينما قُتل ثلاثة جنود إسرائيليين منذ بدء الهدنة، وفق الجيش الإسرائيلي.

ويُعد علي شعث من الشخصيات الفلسطينية البارزة في مجالات التخطيط التنموي والهندسة المدنية وتطوير المؤسسات، وقد شغل عدة مناصب رفيعة في السلطة الفلسطينية، منها مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووكيل وزارة المواصلات، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة من جامعة عين شمس بالقاهرة.