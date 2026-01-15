رئيس مجلس الشورى اليمني يُثمِّن الدور الحيوي للتحالف العربي في الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية

البلاد (الرياض)

ثمَّن رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الدور الحيوي الذي يضطلع به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم بلاده.