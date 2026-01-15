رئيس مجلس الشورى اليمني يُثمِّن الدور الحيوي للتحالف العربي في الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية

ثمَّن رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الدور الحيوي الذي يضطلع به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم بلاده.
وأشاد خلال لقائه في الرياض أمس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، بجهود التحالف المتواصلة في حماية المدنيين، والحفاظ على وحدة الدولة اليمنية، والإسهام في مساعي السلام.
وبحث الجانبان في اللقاء، سُبل تعزيز التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي في المجالات الإنسانية والتنموية والسياسية بما يُسهم في دعم جهود الحكومة الشرعية والمجتمع المحلي؛ لتحقيق السلام والاستقرار وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وشدد رئيس مجلس الشورى اليمني على أهمية استمرار الدعم الدولي؛ لتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل لحلول عادلة وشاملة للقضية اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
