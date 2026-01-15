خلال عام 2025 .. هيئة الغذاء والدواء: 83% نمواً في الأبحاث السريرية لـ «مستحضرات التقنية»

البلاد (الرياض)

سجّلت المملكة نموًا قياسيًا بنسبة 83% في عدد الدراسات السريرية المقدّمة للتسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء على المستحضرات البحثية في مجالات العلاجات المتقدمة والتقنيات الحيوية خلال عام 2025، مقارنةً بالعام السابق، إلى جانب زيادة بنسبة 39% في الدراسات السريرية للمراحل الأولية بشكل عام.

وأوضحت “الهيئة” أن عدد المستفيدين من الوصول إلى علاجات نوعية ومتقدمة عبر المشاركة في الدراسات السريرية بلغ نحو (2700) مريض؛ ما أسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدّمة لمختلف فئات المجتمع.

وبيّنت أن مبادرة “مسار الاعتمادية في الدراسات السريرية” أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليص مدة الموافقة على الدراسات بنسبة 74% مقارنة بالمسار الاعتيادي، في مشهد يعزّز جاذبية المملكة لاستقطاب الدراسات السريرية العالمية، ويدعم تسريع الوصول إلى الأدوية المبتكرة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وبما يتماشى مع المستهدفات الوطنية وإستراتيجية الهيئة لدعم البحث والابتكار.

وتعكس هذه النجاحات ثمرة العمل التكاملي والتعاون مع شركاء “الهيئة” في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير المنظومة البحثية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية، ونقل التقنيات الحيوية المتقدمة إلى المملكة.

وتؤكد “الهيئة” التزامها بتعزيز البيئة الرقابية الداعمة للبحث والابتكار، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.