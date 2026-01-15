تقنيات ذكية لتنظيم الحشود في المسجد الحرام

البلاد (مكة المكرمة)

أسهمت التقنيات الذكية الحديثة في رفع كفاءة إدارة الحشود داخل المسجد الحرام، من خلال أنظمة عدّ ذكية تعتمد على الحساسات والرصد اللحظي لحركة الزوار عند الأبواب والممرات، وتتابع أعداد الداخلين والخارجين بدقة عالية، بما يعزز سلامة ضيوف الرحمن ويحسن تجربتهم التعبدية. وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه الأنظمة تمثل إحدى الركائز التقنية الداعمة لإدارة الحشود، مشيرةً إلى أن البيانات اللحظية، التي توفرها تسهم في تمكين الفرق الميدانية من اتخاذ قرارات سريعة وأكثر دقة لتنظيم الحركة داخل المسجد الحرام، والتعامل المباشر مع أي تغيّرات في الكثافة البشرية.

وبيّنت الهيئة أن التقنيات الذكية أسهمت في توجيه حركة الزوار بانسيابية عالية، وتضمن توزيعهم بشكل متوازن في الأدوار والساحات والممرات، وساعدت في الحد من التكدسات، وتعزيز أعلى معايير السلامة والراحة للجميع.

وأفادت أن أنظمة العدّ الذكي تمكّن من التعرف المبكر على مستويات الكثافة والتجمعات البشرية؛ ما يتيح التدخل الاستباقي ومعالجة الاختناقات المحتملة، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على التقنية والجاهزية الميدانية.

وأكدت الهيئة أن توظيف هذه الحلول التقنية، يأتي ضمن جهودها المستمرة لتسخير أحدث التقنيات في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب مستهدفات التطوير، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.