تعزيز كفاءة الإنفاق والمشاريع

27 / رجب / 1447 هـ      15 يناير 2026

البلاد (الرياض)
أطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة ترميز المقاولين؛ بهدف رفع كفاءة تسليم المشاريع البلدية، وتعزيز جودة التنفيذ، وضمان التعاقد مع المقاولين ذوي الكفاءة، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع موثوقية المشاريع. وتعتمد المبادرة على إعداد قائمة دورية بالمقاولين المخالفين في مشاريع القطاع البلدي والإسكان؛ حيث يُمنع إدراج المقاولين المتعثرين في المنافسات الجديدة التابعة للوزارة، وذلك في إطار تنظيم سوق المقاولات وتحفيز الالتزام بالمعايير المعتمدة، امتدادًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز جودة المشاريع الرأسمالية ، بما يسهم في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة، ويرفع جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

