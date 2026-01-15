برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير عام الجوازات المكلّف يشهد حفل تخريج (362) فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي السادسة للكادر النسائي

البلاد (الرياض)
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع اليوم، حفل تخريج (362) فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي السادسة للكادر النسائي، بمقر معهد الجوازات بالرياض.
وتلقَّن الخريجات تدريبًا على المواد النظرية التخصصية في أعمال القطاع، وعملية على أنظمة الجوازات؛ للإسهام في خدمة المواطنين والمقيمين والزائرين.
ونقل اللواء المربع تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للخريجات، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية، وبذل قصارى الجهد لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.