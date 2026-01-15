المحليات

برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير عام الجوازات المكلّف يشهد حفل تخريج (362) فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي السادسة للكادر النسائي

صحيفة البلاد      27 / رجب / 1447 هـ      15 يناير 2026

 

‎البلاد (الرياض)
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع اليوم، حفل تخريج (362) فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي السادسة للكادر النسائي، بمقر معهد الجوازات بالرياض.
وتلقَّن الخريجات تدريبًا على المواد النظرية التخصصية في أعمال القطاع، وعملية على أنظمة الجوازات؛ للإسهام في خدمة المواطنين والمقيمين والزائرين.
ونقل اللواء المربع تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للخريجات، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية، وبذل قصارى الجهد لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

