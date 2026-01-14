الأولى

وزير الدفاع: دور مدير ميناء المكلا بطولي

البلاد (الرياض)
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، بالدور البطولي والإنساني للمهندس سالم باسمير، مدير ميناء المكلا، في حفظ الأرواح والممتلكات بالميناء.
جاءت تصريحات سموه على منصة “إكس” عقب إطلاق سراح المهندس باسمير بعد ثلاثة أيام من اعتقاله على يد قوات تتبع عيدروس الزبيدي، في حادثة تعكس الأعمال الإجرامية والتجاوزات، التي يمارسها الأخير في اليمن.
ويؤكد تصريح وزير الدفاع دعم المملكة لكل من يقف مع اليمن، ويسهم في حماية السلامة العامة والمصلحة الوطنية، وأن المملكة لن تتخلى عن من يثبت ولاءه لليمن، ويعمل من أجل سلامة مواطنيه ومرافقه الحيوية.

