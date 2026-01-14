المحليات

نادي الصقور يتسلم 13 طيراً بعد تأهيلها

26 / رجب / 1447 هـ      14 يناير 2026

البلاد (الرياض )
سلّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنادي الصقور السعودي 13 صقرًا، بعد استكمال تأهيلها في مراكز الإيواء التابعة للمركز، وذلك ضمن برامج التأهيل والعناية بالكائنات الفطرية، بما يسهم في حماية الأنواع الفطرية ورفع كفاءة إدارتها البيئية.
يأتي ذلك ضمن برامج التعاون بين الجانبين؛ لتعزيز التنوع الأحيائي، ودعم جهود حماية الأنواع الفطرية وإدارتها؛ وفق أفضل الممارسات العلمية، وتسليط الضوء على الدور البيئي للصقور؛ بوصفها مؤشرات حيوية على سلامة النظم البيئية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهميتها الطبيعية والتراثية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرات السعودية الخضراء.
ويعكس هذا التعاون مع نادي الصقور السعودي مستوى التكامل بين الجهات الوطنية المتخصصة، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجالات حماية الحياة الفطرية وإدارتها، إلى جانب تعزيز الثقافة البيئية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
ويعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية منذ تأسيسه على تنفيذ خطط وبرامج متكاملة؛ تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، والحفاظ على التنوع الأحيائي، واستعادة النظم البيئية، من خلال برامج الإيواء والتأهيل والإكثار، إلى جانب الأبحاث العلمية المتخصصة، ورصد التنوع الأحيائي باستخدام التقنيات الحديثة.

