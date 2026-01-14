في روشن.. القادسية يقسو على الفيحاء بخماسية

افتتح كينونيس التسجيل في الدقيقة 47، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليضاعف النتيجة سريعاً في الدقيقة 53 من رأسية جميلة، ثم أكمل الثلاثية الشخصية و”الهاتريك” في الدقيقة 61، مستغلاً الارتباك في دفاع الفيحاء. وسجل إياد هوسا الهدف الرابع في الدقيقة 87 من متابعة جميلة، وختم الإيطالي ماتيو ريتيغي الخماسية في الدقيقة الثالثة من الوقت محتسب بدل الضائع من ركلة جزاء، ليحقق القادسية فوزه الأكبر بدوري روشن هذا الموسم. بهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 30 نقطة متقدماً إلى المركز الرابع، على حساب الأهلي، ليواصل ضغطه على فرق المقدمة، في المقابل، تجمّد رصيد الفيحاء عند 13 نقطة في المركز 12.