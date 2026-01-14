الرياضة

في روشن.. القادسية يقسو على الفيحاء بخماسية

صحيفة البلادaccess_time26 / رجب / 1447 هـ      14 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

سجل جوليان كينونيس “هاتريك” في أقل من ربع ساعة في بداية الشوط الثاني، ليقود فريقه القادسية

افتتح كينونيس التسجيل في الدقيقة 47، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليضاعف النتيجة سريعاً في الدقيقة 53 من رأسية جميلة، ثم أكمل الثلاثية الشخصية و”الهاتريك” في الدقيقة 61، مستغلاً الارتباك في دفاع الفيحاء.

وسجل إياد هوسا الهدف الرابع في الدقيقة 87 من متابعة جميلة، وختم الإيطالي ماتيو ريتيغي الخماسية في الدقيقة الثالثة من الوقت محتسب بدل الضائع من ركلة جزاء، ليحقق القادسية فوزه الأكبر بدوري روشن هذا الموسم.

بهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 30 نقطة متقدماً إلى المركز الرابع، على حساب الأهلي، ليواصل ضغطه على فرق المقدمة، في المقابل، تجمّد رصيد الفيحاء عند 13 نقطة في المركز 12.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *