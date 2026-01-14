في المرحلة العاشرة من رالي داكار السعودية.. ابن سعيدان يعود لوصافة الترتيب العام.. والعطية يخطف صدارة السيارات

متابعة ( هاني البشر )

تواصلت اليوم الأربعاء منافسات رالي داكار السعودية، بإقامة المرحلة العاشرة، لتي انطلقت من مخيم الماراثون وصولًا إلى محافظة بيشة، بمسافةٍ إجمالية بلغت 470 كلم، منها 420 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وسط تحديات فنية ومسارات متنوعة.

وشهدت فئة السيارات تنافسًا محتدمًا؛ إذ خطف الفرنسي ماتيو سيرادوري، سائق فريق “سنشري ريسينغ فاكتوري” صدارة المرحلة، بعد وصولهِ أولاً خلال 4 ساعات و48 دقيقة و27 ثانية، متقدمًا على القطري ناصر العطية، سائق فريق “داسيا ساندرايدرز” بفارق 6 دقائق و12 ثانية، فيما حلّ زميله الفرنسي سيباستيان لوب ثالثًا بفارق 9 دقائق و20 ثانية عن المتصدر.

وعلى صعيد الترتيب العام لفئة السيارات، استعاد القطري ناصر العطية، سائق فريق “داسيا ساندرايدرز” صدارة الترتيب بزمنٍ إجمالي بلغ 41 ساعة و39 دقيقة و50 ثانية، وبفارق 12 دقيقة فقط عن الجنوب إفريقي هينك لاتيغان، سائق فريق “تويوتا غازو” في حين تراجع الإسباني ناني روما، سائق “فورد ريسينغ” إلى المركز الثالث، بفارق 12 دقيقة و50 ثانية عن صاحب الصدارة.

وفي منافسات فئة السيارات “ستوك”، استحوذ فريق “ديفندر رالي” على المراكز الثلاث الأولى؛ إذ واصل الليتواني روكاس باتشيوسكا تألقه بحصد المرتبة الأولى للمرة الثالثة على التوالي، بزمن بلغ 6 ساعات و9 دقائق وثانية واحدة، متفوقًا على الأمريكية سارة برايس، بفارق 21 دقيقة و41 ثانية، فيما جاء الفرنسي ستيفان بيترهانسل، في المركز الثالث، بفارق 22 دقيقة و26 ثانية عن المتصدر.

أما في فئة الدراجات النارية، فقد فرض الفرنسي أدريان فان بيفيرين، دراج “هوندا إنرجي” سيطرته على المرحلة، بعد تمكّنه من قطع المسافة الإجمالية بزمن 4 ساعات و15 دقيقة و43 ثانية، متقدمًا على الأمريكي ريكي برابيك، سائق الفريق ذاته، بفارق 3 دقائق و49 ثانية، فيما حل الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس، دراج “ريد بُل كي تي إم” المركز الثالث، بفارق 4 دقائق و4 ثوانٍ عن المتصدر.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، تمكن الهولندي بول سبيرينغز، سائق فريق “ريبلون- سبيرينغز” من حسم المرتبة الأولى في المرحلة، بعد وصوله في 5 ساعات و14 دقيقة و55 ثانية، متقدمًا بفارق دقيقتين و50 ثانية عن السعودي ياسر بن سعيدان، سائق فريق “ناصر ريسينغ”، فيما جاء الأرجنتيني كيفن بينافيدس، سائق “أكاديمية أوديسي” ثالثًا، بفارق 3 دقائق و22 ثانية عن الصدارة.

ونجح الأمريكي بروك هيغير سائق “آر زد آر فاكتوري” في اعتلاء قمة المرحلة لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس في”، بعد وصوله خط النهاية خلال 5 ساعات و18 دقيقة و14 ثانية، متقدمًا بفارق دقيقة واحدة و15 ثانية عن زميله الفرنسي كزافيي دي سولتريه، فيما حلّ الأرجنتيني خارمياس غونزاليس فيريولي، سائق فريق “كان إم فاكتوري أمريكا اللاتينية (LATAM)” ثالثًا، بفارق 5 دقائق و9 ثوانٍ عن المتصدر.

وفي فئة الشاحنات، نال التشيكي أليس لوبرايس، سائق فريق “دي روي إف بي تي” أفضلية المرحلة؛ بواقع 5 ساعات و35 دقيقة و54 ثانية، وبفارق دقيقة واحدة و37 ثانية عن الليتواني فايدوتاس زالا، سائق “نوردس دي روي إف بي تي”، فيما خطف التشيكي مارتن سولتيس، سائق “باغيرا زد إم ريسينغ” المركز الثالث، بفارق 22 دقيقة و30 ثانية عن الصدارة.

وتتواصل منافسات رالي داكار السعودية غدًا الخميس، بانطلاق المرحلة الحادية عشرة من بيشة إلى الحناكية، بمسافةٍ إجمالية تبلغ 882 كلم، منها 346 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.