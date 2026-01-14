على الرغم من وقف النار.. إسرائيل مستمرة في هدم منازل غزة

البلاد (واشنطن)

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، عن استمرار إسرائيل في هدم المباني داخل قطاع غزة بشكل يومي، رغم مرور أكثر من شهرين على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربًا دموية استمرت عامين. وأوضح تحليل للصحيفة استند إلى صور أقمار اصطناعية من شركة “بلانت لابس” أن الجيش الإسرائيلي هدم أكثر من 2500 مبنى منذ بدء الهدنة في أكتوبر الماضي.

وتبرر إسرائيل هذه العمليات بأنها تهدف إلى “تدمير الأنفاق والمنازل المفخخة”، مؤكدة أن الهدم يجري في إطار جهود نزع السلاح من القطاع، بما في ذلك أنفاق استخدمتها حماس والفصائل المسلحة الأخرى. ومع ذلك، تظهر الصور أن عشرات المباني هُدمت خارج الخط الأصفر الذي يفصل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عن بقية غزة، مع تدمير أحياء كاملة ومساحات زراعية.

وأشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن عمليات الهدم لا تتم بشكل عشوائي، وأن بعض المباني تنهار عندما يفجر الجيش الأنفاق أسفلها، لكنه أقر بأن الهدم شمل مواقع تقع بمحاذاة الخط الأصفر، مستهدفًا ما اعتبره “مباني تشكل تهديدًا للجنود الإسرائيليين”. من جانبها، تعتبر الجهات الفلسطينية هذه العمليات “انتهاكًا لوقف إطلاق النار”.

كما شمل الهدم منشآت رياضية في الضفة الغربية، حيث أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرًا بهدم ملعب كرة قدم في مخيم عايدة للاجئين قرب بيت لحم، بزعم أنه “بني بشكل غير قانوني في منطقة متاخمة للجدار الأمني”. وقالت لاعبة في الفريق، ريتال سرحان، 13 عامًا: “إذا هدم الملعب، ستهدم كل أحلامنا ومستقبلنا، ولا نستطيع اللعب في مكان آخر، لأنه لا مساحات في المخيم”.

وفي ظل هذه الأوضاع، تستعد حركة حماس لانتخابات جديدة لرئيس مكتبها السياسي، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها صفوفها خلال الحرب. وبدأت العملية الانتخابية الداخلية في غزة والضفة الغربية والخارج، ضمن أطر الشورية والتنظيمية وبطريقة سرية، لاختيار أعضاء مجلس الشورى ورئيس المكتب السياسي، في خطوة تهدف لاستعادة هيكل القيادة بعد مقتل قادة بارزين؛ من بينهم رئيس المكتب السياسي السابق إسماعيل هنية.