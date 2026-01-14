رئيس هيئة الترفيه يعلن إطلاق برنامج “Million Riyal Menu” بنسخته السعودية

البلاد (الرياض)
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق برنامج “Million Riyal Menu” بنسخته السعودية، برعاية من موسم الرياض، في خطوة تفتح مسارًا جديدًا لبرامج الواقع في المملكة، عبر نموذج يجمع بين المنافسة وصناعة العلامات التجارية في آن واحد.
وأشار المستشار إلى أن إطلاق Million Riyal Menu يعكس دعم موسم الرياض في صناعة الترفيه والمحتوى النوعي في المملكة، ويعزز حضور البرامج العالمية بنسخ محلية تسهم في تعزيز المواهب وتمكين رواد الأعمال.
وجاء الإعلان عقب مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس, على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي، وشهد المؤتمر إعلان شركة بنش مارك انضمام BigHouse رسميًا إلى مجموعة شركاتها، إلى جانب توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة IMP، والإعلان عن إطلاق النسخة السعودية من البرنامج العالمي Million Pound Menu تحت اسمMillion Riyal Menu
يأتي إطلاق برنامج Million Riyal Menu كخطوة نوعية ضمن توجهات تطوير صناعة المحتوى والترفيه في المملكة، من خلال شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج في مجالات الدراما والإعلانات والأفلام والبرامج، وتقديم أعمال بمعايير إنتاج وجودة عالمية، بما يوسع نطاق المشاريع والبرامج التي سيتم الإعلان عنها تباعًا داخل المملكة وخارجها.
كما يهدف هذا التعاون إلى بناء منظومة إنتاج واستثمار متكاملة تمتد لخمس سنوات وقابلة للتمديد، تشمل نقل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب الإنتاج المشترك والتوزيع، بما يسهم في رفع جودة المحتوى السعودي وتقديمه بمعايير عالمية من حيث الفكرة والتنفيذ والأثر.
ويُعد موسم الرياض أكبر المواسم الترفيهية في المنطقة، حيث يقدّم سنويًا باقة واسعة من التجارب والفعاليات العالمية التي تجمع بين الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والرياضات الدولية والمعارض والتجارب التفاعلية، إلى جانب دعمه للمحتوى المحلي وتمكين المواهب، بما يعكس مكانة الرياض كوجهة عالمية رائدة للترفيه.