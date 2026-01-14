حصاد الجولة 16 بدوري يلو.. 27 هدفاً.. وأبها والعلا الأقوى هجوماً

واستعاد الدرعية وصافة الترتيب برصيد 33 نقطة وفارق أهداف (+15) بعد فوزه على الأنوار بنتيجة 2-0، متقدماً على العروبة الذي تراجع للمركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق أهداف (+7) إثر خسارته أمام جدة بنتيجة 3-0. واستمر البكيرية في مطاردة فرق المقدمة بوصوله للنقطة 32 في المركز الرابع بعد تجاوزه فريق الفيصلي بنتيجة 2-1.

وعلى صعيد صراع الهدافين، عزز لاعب أبها “سيلا سو” صدارته للقائمة بوصوله للهدف رقم 16. ويطارده كل من جايتان لابورد (الدرعية) وكولوريس (العلا) برصيد 13 هدفاً لكل منهما، ثم يحل رابعاً نوانكو سيمون (العروبة) بـ 12 هدفاً، يليه جوناثان مويا (البكيرية) في المركز الخامس برصيد 11 هدفاً.

أما في إحصائيات الفرق، فقد اشترك أبها والعلا بلقب أقوى هجوم في الدوري بتسجيل 35 هدفاً لكل منهما، يليهما الدرعية بـ 34 هدفاً. ودفاعياً، حافظ أبها على صدارة أقوى دفاع في الدوري حيث لم تستقبل شباكه سوى 13 هدفاً، ويأتي خلفه كل من جدة والفيصلي بـ 15 هدفاً.

وبنهاية هذه الجولة، أصبح أبها الأكثر فوزاً بـ 12 انتصاراً، يليه كل من الدرعية والعروبة والبكيرية بـ 10 انتصارات. وشهدت هذه الجولة انتصاراً كبيراً للطائي على الباطن بنتيجة 5-1، بينما حقق العلا فوزاً عريضاً على الجبيل بنتيجة 3-0، ليبقى الباطن وحيداً كأقل الفرق فوزاً بدون أي انتصار حتى الآن في رصيده.