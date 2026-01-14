توسيع نطاق الشراكات الدولية.. قربان: السعودية رائدة في تطوير منظومة حماية الحياة الفطرية

البلاد (الرياض)

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية برنامج تعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، لتطوير القدرات المؤسسية والبشرية في أنشطة المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وتنميتها تنمية مستدامة، وتطوير إدارة شبكة المناطق المحمية التابعة للمركز، وتبادل الخبرات الفنية.

يأتي ذلك ضمن جهود المركز في توسيع شراكاته الدولية في مجالات صون الحياة الفطرية، والمحافظة على التنوع الأحيائي، والاستفادة من الخبرات الدولية في العمل البيئي، ورفع مستوى التنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل البيئي.

ويشمل برنامج التعاون مجالات التخطيط والتنسيق المستقبلي، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في حماية التنوع الأحيائي، وتطبيق المعايير الدولية في المحافظة على النظم البيئية، وتطوير منهجيات العمل البيئي؛ وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تتضمن مجالات التعاون دعم الجهود المتعلقة بحماية الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، وتطوير آليات إدارة المحميات الطبيعية، وتعزيز البحث العلمي البيئي، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات الفنية، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية في المجالات ذات الصلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، أن التعاون يأتي ضمن جهود المركز لتوسيع نطاق الشراكات الدولية، مؤكدًا أن الشراكة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تمثل ركيزة مهمة لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرة السعودية الخضراء، من خلال تعزيز العمل المؤسسي، وتطوير منظومة حماية الحياة الفطرية.

من جانبه، أكَّد المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة -مكتب غرب آسيا- أهمية التعاون مع المركز الوطني؛ بصفته المظلة الوطنية للحياة الفطرية في المملكة، موضحًا أن التعاون يسهم في حماية التنوع الأحيائي، وتعزيز تكامل العمل البيئي عبر تبادل الخبرات، وتوحيد الممارسات وفق الأطر الدولية.