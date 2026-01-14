برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. انطلاق المؤتمر الأول للإرشاد السياحي وإثراء التجربة

البلاد (مكة المكرمة)
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ينطلق اليوم الأربعاء “المؤتمر الأول للإرشاد السياحي وإثراء التجربة”، ويستمر حتى غد الخميس، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمختصين في القطاع السياحي من داخل المملكة وخارجها، وذلك في نادي وزارة الداخلية بمكة المكرمة.
ويهدف المؤتمر إلى تطوير منظومة الإرشاد السياحي، وتعزيز دور الابتكار في الارتقاء بتجربة الزائر، وبناء قطاع سياحي احترافي ومستدام يقوده الإنسان السعودي، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال منصة وطنية تجمع الممارسين والمهتمين لتبادل المعرفة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب السياحية.
ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناقش عددًا من المحاور، من أبرزها: الابتكار في الإرشاد السياحي، وتطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في السياحة، والسياحة الثقافية والتاريخية، والاستدامة وتنمية الوجهات السياحية، إضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها.
وأوضح رئيس المؤتمر المستشار عبدالله بن غازي العتيبي، أن المؤتمر يأتي تأكيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز جودة التجربة السياحية في المملكة، ولا سيما في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الإرشاد السياحي يُعد أحد المرتكزات الرئيسة في إثراء تجربة الزائر ونقل الصورة الحضارية والثقافية للمملكة.
وبيّن أن المؤتمر يسعى إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهنيين، والخروج بمبادرات عملية تسهم في تطوير المهنة ورفع كفاءة المرشدين السياحيين، بما يعزز تنافسية القطاع السياحي السعودي عالميًا.
ويستهدف المؤتمر المرشدين السياحيين، وشركات ومزودي الخدمات السياحية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والباحثين والأكاديميين، والمستثمرين ورواد الأعمال، والمهتمين بالتطوير والابتكار السياحي، بما يسهم في تعزيز الشراكات، وبناء شبكة تواصل مهنية مستدامة، والخروج بتوصيات عملية ومبادرات تطويرية قابلة للتنفيذ.