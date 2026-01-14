بدء العدّ التنازلي.. 30 يومًا على عودة بطولة الفورمولا إي إلى حلبة كورنيش جدة

البلاد (جدة)
يترقّب عشّاق رياضة المحركات حول العالم عودة بطولة العالم لسباقات الفورمولا إي إلى حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، مع تبقّي (30) يومًا فقط على انطلاق السباق، الذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير المقبل، وذلك عقب الظهور التاريخي الأول للبطولة على ساحل البحر الأحمر في الموسم الماضي.
ويتنافس نخبة سائقي السيارات الكهربائية في العالم في السباقين الليليين الوحيدين على روزنامة بطولة الفورمولا إي، في حدث يعزّز المكانة المتنامية للمملكة بوصفها وجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، حيث تعود المنافسات هذا العام إلى حلبة كورنيش جدة على مسارٍ مُعدّل يبلغ طوله (3) كيلومترات، ويضم (19) منعطفًا عالي السرعة، ليقدّم واحدًا من أكثر الأجواء تميزًا على روزنامة البطولة، مدعومًا بإطلالات بانورامية خلابة على البحر الأحمر.
وتتميّز الحلبة بسرعتها ودقّتها العالية، فيما تضيف منطقة الهجوم (Attack Zone) عند المنعطف (13) بعدًا إضافيًا من الإثارة والتشويق، ما يرفع من حدّة المنافسة بين السائقين ويمنح الجماهير تجربة رياضية فريدة.
ولا يقتصر الحدث على المنافسات داخل المضمار فحسب، إذ يحظى الجمهور بفرصة عيش تجربة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والسرعة، والعروض الترفيهية العالمية، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة، تشمل الألعاب التفاعلية، وتجارب المحاكاة، إلى جانب تشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات، ضمن أجواء تناسب العائلات والزوار من مختلف الأعمار.
وبعد ستة مواسم بارزة استضافتها الدرعية، أسهم انتقال بطولة العالم لسباقات الفورمولا إي إلى جدة في عام 2025 في تحقيق نتائج لافتة، حيث أصبح السباق المزدوج في الموسم الماضي الأكثر مشاهدة في تاريخ البطولة، مستقطبًا أكثر من (65) مليون مشاهد حول العالم.
وشهدت عطلة نهاية الأسبوع للسباق منافسات حافلة بالإثارة تحت الأضواء الكاشفة، إذ بلغت ذروة التشويق في اللفة الأخيرة من سباق يوم الجمعة، عندما حقق السائق الألماني ماكسيميليان غونتر، سائق فريق “دي إس بنسكي” فوزًا لافتًا، فيما حلّ السائق البريطاني أوليفر رولاند، سائق فريق “نيسان”، في المركز الثاني، وجاء السائق البريطاني تايلور بارنارد، سائق فريق “نيوم مكلارين” آنذاك، ثالثًا على منصة التتويج.
وبعد (24) ساعة فقط، قلب السائق البريطاني أوليفر رولاند الموازين، ونجح في تحقيق الفوز في سباق يوم السبت، متقدمًا على السائق البريطاني تايلور بارنارد، والسائق البريطاني جيك هيوز، سائق فريق “مازيراتي إم إس جي” آنذاك، ليختتم عطلة أسبوع حافلة بالمنافسات على ساحل البحر الأحمر.
وأشاد السائقون وأصحاب المراكز المتقدمة في سباقات جدة إي-بري خلال الموسم الماضي بالنجاح الكبير الذي حققه الحدث، مثمّنين جودة الحلبة، وما تتميز به المملكة العربية السعودية من حفاوة استقبال وحسن ضيافة.
وأكد بطل العالم للسائقين في الموسم الحادي عشر، والسائق البريطاني أوليفر رولاند من فريق “نيسان”، والفائز بجولة جدة إي-بري الرابعة، أن السباق الليلي تحت الأضواء يُعد من أبرز ما يميز جدة، مشيرًا إلى أنه قدّم أداءً مميزًا في الموسم الماضي بتحقيق المركزين الأول والثاني، معبّرًا عن حماسه الكبير للعودة في الموسم الثاني عشر، وتطلعه لتكرار النجاح.
من جانبه، أوضح السائق الألماني ماكسيميليان غونتر، سائق فريق “دي إس بنسكي”، الذي حقق فوزه الأول مع الفريق في جولة جدة الثالثة، أن جدة كانت محطة استثنائية، مؤكدًا أن الأداء والإستراتيجية كانا مثاليين، وأن الحلبة سريعة للغاية ومناسبة لسباقات الفورمولا إي، إلى جانب التنظيم المميز وشغف الجماهير السعودية برياضة المحركات.
وفي السياق ذاته، أشار السائق الهولندي نيك دي فريس، سائق فريق “ماهيندرا”، إلى أن سباق جدة كان إيجابيًا للغاية لفريقه، خصوصًا في سباق يوم السبت الذي أنهاه في المركز الرابع، مؤكدًا أن السباقات الليلية تضيف طابعاً خاصاً من الإثارة والندية.
ويؤكد هذا الحماس الكبير الذي أبداه السائقون مجدداً المكانة المتقدمة لجائزة جدة إي-بري بوصفها واحدة من أكثر محطات بطولة الفورمولا إي ترقّباً على الروزنامة العالمية، بما يعكس الجاهزية العالية لحلبة كورنيش جدة، ومكانة المملكة العربية السعودية كمنصة عالمية رائدة لرياضة السيارات.
وانطلق الموسم الثاني عشر من بطولة العالم للفورمولا إي في 6 ديسمبر 2025، حيث نجح السائق البريطاني جاك دينيس، سائق فريق “أندريتي”، في تحويل مركز الانطلاق الأول إلى فوز مهم، هو الأول له منذ جولة الدرعية 2024.
وشهدت الجولة الثانية التي أُقيمت في مكسيكو سيتي سباقاً حافلاً بالمنافسة، تمكن خلاله السائق النيوزيلندي نيك كاسيدي، سائق فريق “سيتروين ريسينغ”، من التقدم (12) مركزًا ليحقق الفوز، متقدمًا على السائق السويسري إدواردو مورتارا، سائق فريق “ماهيندرا”، وبطل العالم الحالي السائق البريطاني أوليفر رولاند، سائق فريق “نيسان”، وبذلك يتصدر نيك كاسيدي ترتيب بطولة السائقين برصيد (40) نقطة، يليه جاك دينيس بـ (36) نقطة، ثم أوليفر رولاند بـ (34) نقطة.
وعلى صعيد الفرق، تتصدر سيتروين الترتيب بـ (44) نقطة، مقابل (36) نقطة لفريق أندريتي، فيما يتصدر ستيلانتس ترتيب المصنعين بفارق (7) نقاط عن بورشه.
وقبل عودة البطولة إلى الشرق الأوسط، تُقام الجولة الثالثة من البطولة في ميامي يوم 31 يناير 2026 على حلبة ميامي الدولية عند أستاد هارد روك.