القيادة تهنئ دومبويا بفوزه في الانتخابات الرئاسية بغينيا

البلاد (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الفريق الأول الركن مامادي دومبويا رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الفريق الأول الركن مامادي دومبويا رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.