الأهلي يحسم مواجهة التعاون بثنائية ويشعل”روشن”

محمود العوضي (جدة)
تصوير (زياد القحطاني)
صعق فريق الأهلي ضيفه فريق التعاون بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، ليحصد 3 نقاط ثمينة، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء في ختام الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.
اللقاء حفل بالإثارة والندية، والفرص الضائعة، وركلات الجزاء، والبطاقات الملونة، حيث قدم الفريقان أداءً جماعيًا رفيع المستوى.
بدأ الأهلي المباراة مهاجمًا بحثًا عن هدف مبكر، وكاد إيفان توني أن يسجل في الدقيقة 15 بعد عرضية من رياض محرز، إلا أن الدفاع أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة.
وعند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حصل التعاون على ركلة جزاء سجل منها روجير فيرنانديز هدف التقدم لفريقه.
مع بداية الشوط الثاني، ضغط الأهلي بقوة، وتمكن زكريا هوساوي من تعديل النتيجة في الدقيقة 62 بعد عرضية إيفان توني.
وفي الدقيقة 83 أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه إيبيانيز لاعب الأهلي، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.
وفي الدقيقة 90+12، حصل الأهلي على ركلة جزاء، نفذها إيفان توني بنجاح ليمنح فريقه هدف الفوز، ويضمن ثلاث نقاط ثمينة.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة في المركز الرابع وهو نفس رصيد النصر الثاني، بينما بقي التعاون في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.
روجر مارتينيز يسجل الهدف الأول للتعاون في شباك الأهلي من ركلة جزاء>#الأهلي 0 × 1 #التعاونpic.twitter.com/C01rAEcAHB#صحيفة_البلاد | #النادي_الأهلي | #نادي_التعاون | #الأهلي_التعاون@SPL| @AltaawounFC | @ALAHLI_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 14, 2026
زكريا هوساوي يسجل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 62.#الأهلي 1 × 1 #التعاونpic.twitter.com/U63ihaeIzl#صحيفة_البلاد | #النادي_الأهلي | #نادي_التعاون | #الأهلي_التعاون@SPL| @AltaawounFC | @ALAHLI_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 14, 2026