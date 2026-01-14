الأمير فهد بن جلوي يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته مهرجان الهجن في نسخته الثالثة

البلاد (الرياض)
رفع صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته الكريمة لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة.
وقال سموه:” الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تجسّد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الهجن، وحرصها على المحافظة على الإرث الوطني الأصيل وتطويره بما يواكب تطلعات المستقبل.
وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على متابعته المستمرة وإشرافه المباشر على المهرجان، ودعمه المتواصل لبرامج وأنشطة الاتحاد السعودي للهجن، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام أسهم في تحقيق تطور نوعي في مستوى التنظيم والاحترافية، بما يعزز مكانة رياضة الهجن، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة (2030).