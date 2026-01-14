ترقب لأمسية الحفل السنوي الكبير على كؤوس” المؤسس” وخادم الحرمين الشريفين لسباقات الخيل وأشواط التأهيل لكأس السعودية

يشهد ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، تنظيم كبرى سباقاته الموسمية الحفل السنويّ الكبير على كؤوس الملك عبدالعزيز المؤسس- طيب الله ثراه- وكؤوس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – للإنتاج الفئة الأولى”محلي”، وشوط المفتوح الدرجات المصنف ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًا، والتي تعتبر أهم الكؤوس في سباقات الموسم، فكأس الملك عبدالعزيز يجمع نخبة الخيل المنتجة محليًا بفئتيه للخيل العربية الأصيلة والخيول المُهجنة الأصيلة بتصنيف الفئة الأولى محلي.
وتمتد الأهمية في كؤوس خادم الحرمين الشريفين لشوط الإنتاج المحلي؛ كونه أحد أهم السباقات التي تساهم في رفع مستوى الإنتاج السعودي وكذلك الشوط المصنف دوليًا من سباقات الفئة الثالثة؛ باعتباره مؤهلاً لكأس السعودية، وتقام هذه الكؤوس تزامنًا مع الأشواط المؤهِّلة للسباقات المصاحبة لأمسية كأس السعودية.
وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الكبير اللا محدود لسباقات الخيل في المملكة العربية السعودية.
مؤكدًا سموه: أن دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – ساهم في تبوُّء سباقات المملكة العربية السعودية مكانة رفيعة ومتقدِمة بين الدول الكبرى ذات التاريخ العريق في رياضة سباقات الخيل، ما أسهم في تعزيز حضور المملكة لدى الاتحاد الدولي لسباقات الخيل، وشكّل عنصر دعم لوجستياً في موافقة الاتحاد الدولي على ترقية وتصنيف الكؤوس والبطولات المحلية والدولية باستمرار.
وأضاف سمو الأمير بندر: يتطلع العالم أجمع لسباقات هذا الأسبوع الذي يحظى بمشاركة نخبة الخيل الطامحة في الظفر بكؤوس هذا الأسبوع السباقي الملحمي.
هذا وستكون أمسيات عطلة نهاية الأسبوع متميزة من حيث عدد البطولات فتشهد أمسية يوم الجمعة إقامة سباقات مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية وكأس صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وبمجمل اليومين من البطولات ستقام السباقات التأهيلية للأشواط المصاحبة لكأس السعودية 2026.
وعن أبرز ترشيحات المشاركين في كأسي المؤسس الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه،البالغة جوائزهما عشرة ملايين (10,000,000) ريال للشوطين؛ تتجه الترشيحات في كأس الملك عبدالعزيز للخيل العربية إلى الجياد: بحر برزان، وأفضل إكليل، وعالي القرنين.
أما كأس الملك عبدالعزيز للإنتاج فيشارك فيه المرشح الأبرز الجواد ذياف، إلى جانب الجياد العاص، وبونو، والمدعجي.
وفي كأسي خادم الحرمين الشريفين، البالغة جوائزهما ثلاثة ملايين (3,000,000) ريال للشوطين؛ ففي الكأس المخصص للإنتاج المحلي تشير المعطيات إلى الجوادين بدر السماوي، ونعمين.
أما كأس خادم الحرمين الشريفين مفتوح الدرجات، المصنف ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًا والمؤهل لكأس السعودية، فتنصب الترشيحات على الجواد سكوتلانديارد، وكذلك الجياد هقيت، وقتك، ويبنار، وأنكل.
وفي كأس الأمير خالد العبدالله، المؤهل لشوط نيوم، والبالغة جائزته مليون (1,000,000) ريال، تتجه الأنظار إلى الجياد ماي فرانكل، وقران ديسانس، وانتينسفور مي، ومبلش، والفرس دايركت سكيورتي.
