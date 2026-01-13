وفد من جامعة هارفارد يزور جامعة الملك عبدالعزيز لتعزيز التعاون الأكاديمي

البلاد (جدة)

زار وفد من جامعة هارفارد جامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، ضم عددًا من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية هارفارد للأعمال، وذلك في إطار تعزيز التواصل الأكاديمي وبحث فرص التعاون المشترك بين المؤسستين التعليميتين.

وشملت الزيارة جولة على مرافق وأقسام كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، اطّلع خلالها الوفد على البرامج الأكاديمية المقدمة، وسير العملية التعليمية والبحثية بالكلية، وما تشهده من تطور في مجالات التعليم والإدارة والبحث العلمي.

وتخلل الزيارة لقاء مفتوح مع سعادة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، جرى خلاله تبادل الآراء حول مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي ذات الاهتمام المشترك.

تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، ودعم التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير منظومة التعليم العالي، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكامل العلمي.

ويُذكر أن كلية الاقتصاد والإدارة تُعد أول كلية تأسست في جامعة الملك عبدالعزيز، وتضم عشرة أقسام علمية، وتقدم أكثر من 30 برنامجًا أكاديميًا في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، تشمل الماجستير التنفيذي والأكاديمي والدكتوراه، فيما يبلغ عدد طلابها وطالباتها نحو 8,452 طالبًا وطالبة في مختلف التخصصات.