وزير البيئة يناقش المشاريع التنموية في الطائف

البلاد (الطائف)

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس (الاثنين) في محافظة الطائف، بعددٍ من المواطنين والمزارعين للاستماع إلى استفساراتهم واحتياجاتهم المتعلقة بالمشاريع البيئية والمائية والزراعية، التي تنفذها وتشرف عليها الوزارة في المحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا الخدمية، والمشاريع التنموية، في مجالات تطوير الخدمات الزراعية، ومتابعة مشاريع المياه والصرف الصحي، بما يُسهم في تلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة في تلك القطاعات، وفقًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستمع الوزير إلى طلبات المواطنين، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات التي تواجههم، ودراسة مقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المحافظة، كما وجه بحصر جميع الطلبات، وسرعة معالجتها؛ وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.