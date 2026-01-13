متابعات“نواره”: الشراكات النوعية تدعم تحسين البيئة السكنية للأسر الأشد حاجة صحيفة البلادaccess_time25 / رجب / 1447 هـ 13 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) كرّمت جمعية نواره للترميم «إتمام» شركة سهل للتمويل، تقديرًا لدعمها مشاريع تحسين البيئة السكنية للأسر الأشد حاجة، وذلك في مقر غرفة الرياض. يأتي هذا التكريم في إطار تعزيز استدامة مشاريع ترميم المساكن ورفع جودة الحياة للمستفيدين، من خلال شراكة فاعلة بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص. وأكدت نوره محمد العقلا، الرئيس التنفيذي لجمعية نوارة للترميم «إتمام»، أن هذه الشراكات تسهم في توسيع نطاق خدمات الترميم وتسريع الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا، بما يحقق أثرًا اجتماعيًا مستدامًا. ويُعد هذا التعاون امتدادًا لجهود الجمعية في بناء شراكات نوعية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز جودة الحياة.