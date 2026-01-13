المحليات

ناقشا فرص جذب الاستثمارات بالقطاعات الواعدة.. السواحه ووزير التجارة الكندي يناقشان الشراكة في «الذكاء»

صحيفة البلادaccess_time25 / رجب / 1447 هـ      13 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمقر الوزارة في الرياض، مع وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو، لمناقشة توسيع آفاق الشراكة الثنائية في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والتقنيات المتقدمة، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز مكانتها؛ كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
وناقش الاجتماع فرص جذب الاستثمارات الكندية في عدد من القطاعات الواعدة، وسبل الشراكة في الذكاء الاصطناعي ودعم منظومة ريادة الأعمال وفتح الأسواق في البلدين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *