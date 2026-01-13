ناقشا فرص جذب الاستثمارات بالقطاعات الواعدة.. السواحه ووزير التجارة الكندي يناقشان الشراكة في «الذكاء»

البلاد (الرياض)

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمقر الوزارة في الرياض، مع وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو، لمناقشة توسيع آفاق الشراكة الثنائية في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والتقنيات المتقدمة، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز مكانتها؛ كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وناقش الاجتماع فرص جذب الاستثمارات الكندية في عدد من القطاعات الواعدة، وسبل الشراكة في الذكاء الاصطناعي ودعم منظومة ريادة الأعمال وفتح الأسواق في البلدين.