المحليات

“مائي” يطلق حملة “أول خطوة”.. لتعزيز استدامة المياه

صحيفة البلاد      25 / رجب / 1447 هـ      13 يناير 2026

البلاد (الرياض)

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” حملة توعوية تحت عنوان “أول خطوة”، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز استدامة المياه، داعيًا أفراد المجتمع والجهات ذات العلاقة إلى المشاركة في الحملة عبر تبنّي خطوات قابلة للتطبيق تُسهم في رفع كفاءة وترشيد المياه.
وأوضح مركز مائي أن حملة “أول خطوة” صٌممت لربط مفاهيم الترشيد بالسلوك اليومي، مشيرًا إلى أنها استهدفت أفراد المجتمع والقطاعات المختلفة برسائل اتصالية توعوية تعزز كفاءة وترشيد المياه وتُبرز أهميته في التنمية من خلال تحفيز الخطوات التي تسهم في رفع الكفاءة وتقليل الهدر وتحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا.
يذكر أن حملة “أول خطوة” تأتي ضمن سياق وطني أوسع وبمشاركة فاعلة من القطاع العام والخاص؛ بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتعزيز استدامتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

