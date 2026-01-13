في مرحلة الماراثون برالي داكار.. ابن سعيدان يخطف وصافة الترتيب العام في فئة التشالنجر.. وغوكزال يحصد أفضلية فئة السيارات*

متابعة ( هاني البشر )

أقيمت اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026م، المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية، والتي انطلقت من وادي الدواسر وصولًا إلى مخيم الماراثون، وبمسافةٍ إجمالية بلغت 532 كلم، منها 410 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وبالعودة إلى المنافسات، فقد حصد البولندي إريك غوكزال، سائق فريق “إنرجي لانديا رالي” المركز الأول عن فئة السيارات، بعدما قدّم أداءً لافتاً، استطاع من خلاله الوصول خلال 3 ساعات و46 دقيقة و42 ثانية، متقدمًا على مواطنه وزميله ميكال غوكزال، بفارق 7 دقائق و45 ثانية، فيما حلّ الأسترالي توبي برايس، سائق “تويوتا غازو” ثالثًا بفارق 11 دقيقة و36 ثانية عن المتصدر.

وعلى صعيد الترتيب العام لفئة السيارات، انتزع الإسباني ناني روما، سائق فريق “فورد ريسينغ” صدارة الترتيب بزمنٍ إجمالي بلغ 36ساعة و44 دقيقة وثانية واحدة، وبفارق 57 ثانية عن مواطنه وزميله في الفريق كارلوس ساينز، في حين تراجع القطري ناصر العطية، سائق “داسيا ساندرايدرز” إلى المركز الثالث، بفارق دقيقة و10 ثوانٍ عن صاحب الصدارة.

وفي منافسات فئة السيارات “ستوك”، حسم الليتواني روكاس باتشيوسكا، سائق فريق”ديفندر رالي” المرتبة الأولى بزمن 4 ساعات و36 دقيقة و24 ثانية، متفوقًا على زميلته في الفريق الأمريكية سارة برايس بفارق 29 دقيقة و39 ثانية، فيما جاء الياباني أكيرا ميورا فريق “لاند كروزر تويوتا” في المركز الثالث، بفارق 36 دقيقة و31 ثانية عن المتصدر.

أما في فئة الدراجات النارية، فقد فرض الإسباني توشا شارينا، دراج فريق “هوندا إنرجي” سيطرته على المرحلة، بعد تمكّنه من قطع المسافة الإجمالية بزمن 3 ساعات و45 دقيقة و42 ثانية، متقدمًا على الأسترالي داينال ساندرز، دراج “ريد بُل كي تي إم” بفارق 4 دقائق و35 ثانية، فيما خطف الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي، دراج “باس وورلد كي تي إم” المركز الثالث، بفارق 4 دقائق و50 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، انتزع الهولندي بول سبيرينغز، سائق فريق”ريبلون- سبيرينغز” صدارة المرحلة بعد وصوله في 4 ساعات و8 دقائق و57 ثانية، متقدمًا بفارق دقيقة و20 ثانية عن الأرجنتيني كيفن بينافيدس، سائق فريق “أكاديمية أوديسي”، فيما جاء مواطنه ديفيد زيل، سائق “بي بي آر موتور سبورت” ثالثًا، بفارق 6 دقائق و34 ثانية عن المتصدر.

واعتلى التشيكي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو، سائق “كان إم فاكتوري أمريكا اللاتينية LATAM” قمة المرحلة لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس في”، بعد وصوله أولاً خلال 4 ساعات و23 دقيقة و43 ثانية متقدمًا بفارق 33 ثانية عن السويدي يوهان كريستوفرسون، سائق فريق “آر زد آر فاكتوري”، فيما حلّ الأمريكي هانتر ميلر، سائق فريق “كان إم فاكتوري” ثالثًا، بفارق 3 دقائق و50 ثانية عن المتصدر.

ونجح التشيكي أليس لوبرايس، سائق فريق “دي روي إف بي تي” في خطف صدارة فئة الشاحنات لهذه المرحلة، واصلاً خط النهاية في 4 ساعات و26 دقيقة و43 ثانية، بفارق دقيقة واحدة و53 ثانية عن الليتواني فايدوتاس زالا، سائق”نوردس دي روي إف بي تي”، فيما جاء الهولندي ميتشيل فان دن برينك، سائق “يورول رالي سبورت” ثالثًا، بفارق 5 دقائق و14 ثانية عن الصدارة.

وتستكمل منافسات الرالي بإقامة المرحلة العاشرة غدًا الأربعاء 14 يناير 2026م، والتي تنطلق من مخيم الماراثون إلى بيشة، بمسافةٍ إجمالية تبلغ 470 كلم، منها 420 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

