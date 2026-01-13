عبر معرضين في الرياض والمنطقة الشرقية.. توظيف الكوادر الوطنية في القطاع السياحي

البلاد (الرياض)

نظَّمت وزارة السياحة معرضيّن توظيفيين في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية، في المرحلة الثالثة من معارض “أهلها” للتوظيف في قطاع السياحة؛ بهدف تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف النوعية بالقطاع السياحي، وتجمع هذه المعارض الباحثين والباحثات عن عمل في مختلف التخصصات السياحية من أبناء وبنات المملكة مع منشآت القطاع السياحي.

وبلغ عدد الحضور في معرض الرياض أكثر من 1700 زائر، ووصل إجمالي القبول المبدئي في الوظائف للباحثين والباحثات عن الوظائف ما يقارب 700 مقبول، فيما وصل عدد الحضور لمعرض التوظيف بالمنطقة الشرقية لما يقارب 1550 زائرًا، ووصل عدد القبول المبدئي لما يقارب 550 باحثًا وباحثة عن الوظائف، كما شهد المعرضين مشاركة واسعة من مرافق الضيافة والعلامات الفندقية العالمية.

تأتي هذه المعارض ضمن جهود الوزارة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز نسب التوطين في القطاع السياحي بالمملكة، ورفع مساهمة الكفاءات السعودية في صناعة السياحة الوطنية، بما يُسهم في بناء قاعدة قوية من الموارد البشرية المؤهلة.

وأوضحت الوزارة أن معارض “أهلها” للتوظيف في قطاع السياحة، التي نظمتها في عدد من مناطق ومدن المملكة تُعّد أحد المشاريع الإستراتيجية الداعمة لتوجهات الوزارة في تمكين الشباب والشابات السعوديين، مؤكدة أن المعارض تهدف لتوفير فرص نوعية بالتعاون مع عدد من منشآت القطاع السياحي بمختلف أنشطته وخدماته.