دشن النسخة الأولى من الملتقى.. وزير الحج: تمكين القطاع غير الربحي لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

البلاد (مكة المكرمة)

دشَّن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، النسخةَ الأولى من ملتقى القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بمقر غرفة مكة المكرم؛ بصفتها راعيًا مستضيفًا للملتقى، وبمشاركة عددٍ الوزراء وممثلي الجهات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص، والمانحين.

وأكَّد في كلمته بهذه المناسبة، تنامي دور القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى نمو عدد الجمعيات خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 50 ضعفًا، مبينًا أنه بات عنصرًا أساسيًا في منظومة خدمات الحج والعمرة.

وشدد على عزم الوزارة لتمكين هذا القطاع؛ بوصفه ركيزة مهمة “من الجاهزية إلى الاستدامة”، عبر التخطيط والتنفيذ لإستراتيجية القطاع غير الربحي في الحج والعمرة للفترة من 2026م حتى 2030م، بما يعزز تنوعه وزيادة فاعليته في إثراء تجربة الحاج والمعتمر.

وشهدت فعاليات الملتقى جلسةً حوارية تناولت التطلعات والأثر المنشود للقطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، أدارها نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن راكان المداح، بمشاركة أمين أمانة العاصمة المقدسة مساعد الداود، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط.

ويهدف الملتقى إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنظمات القطاع غير الربحي ورفع جاهزيتها التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تمكين الأوقاف والمانحين من تبني نماذج تمويل واستثمار مبتكرة، تضمن استدامة الأثر النوعي في خدمة ضيوف الرحمن، كما يسعى إلى توثيق وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية والقطاع الخاص.