دشن المرحلة الثانية من برنامج توعية المعتمرين.. آل الشيخ وسفير المملكة بقرغيزستان يستعرضان التعاون

البلاد (الرياض)

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة أمس (الاثنين)، سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن حديثًا لدى الجمهورية القيرغيزية إياد بن غازي حكيم.

وخلال اللقاء، هنّأ آل الشيخ السفير بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا للمملكة لدى الجمهورية القيرغيزية، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه الدبلوماسية، بما يعكس مكانة السعودية، ويخدم مصالحها ويعزز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.

كما بحث خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وسفارة المملكة في الجمهورية القيرغيزية، لا سيما في المجالات الإسلامية.

من جانبه، أعرب السفير إياد بن غازي حكيم عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على التهنئة والدعم المستمر لكل الجهود، التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك لخدمة مسلمي قرغيزستان؛ بما يحقق رسالة المملكة ودورها الريادي في خدمة المسلمين حول العالم.

من جهة ثانية، دشّن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أمس، المرحلة الثانية من برنامج توعية المعتمرين، الذي تنفّذه الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ويستمر حتى نهاية موسم العمرة للعام الحالي لتقديم (18,863,500) خدمة دعوية وتوعوية، ليبلغ إجمالي الخدمات المنفذة خلال العام الحالي (29,351,900) خدمة دعوية وتوعوية للمعتمرين، وفق الإحصاءات المعتمدة في كافة مقرات تواجد المعتمرين بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي هذا التدشين امتدادًا للدعم والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإشراف ومتابعة الوزير، لتعظيم الأثر الدعوي، وتطوير منظومة التوعية الدينية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بالخدمات الدينية في مقرات تواجد المعتمرين والزوار بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.